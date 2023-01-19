Экскурсионный автобус сгорел под Кисловодском

19 янв. 19:29

Экскурсионный автобус сгорел на въезде в Кисловодск, сообщил глава города Евгений Моисеев. «ЧП произошло около въездной стелы. Автобус загорелся на ходу, в нём не было пассажиров, водитель не пострадал», - сказал он.

Как уточнили в краевом управлении ГИБДД, ЧП произошло на 44-м километре дороги Минеральные Воды - Кисловодск патрульный экипаж ДПС заметил движущийся автобус Yutong, из-под заднего колеса которого шел дым. Правоохранители поехали за автобусом и по громкой связи сказали водителю, чтобы он остановился.

«Спустя пару минут после остановки началось возгорание, которое перекинулось на салон. Пока спасатели ликвидировали огонь, наряды ДПС ограничили на участке движение и обеспечивали безопасность», - рассказали в краевом УГИБДД.