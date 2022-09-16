Таджикистан заявил об обстрелах киргизскими военными населенных пунктов на границе

16 сен. 18:51

В пресс-центре погранвойск Таджикистана заявили, что киргизские военные снова начали обстрелы таджикских населенных пунктов на границе.

"Несмотря на состоявшуюся встречу первых руководителей правоохранительных органов и объявление о прекращение огня, по прошествии полутора часов Республика Кыргызстан возобновила стрельбу из группового оружия и военной техники в сторону [села] Овчи-Калъача Бободжон-Гафуровского района, [сел] Воруха и Чоркух, города Исфара", - цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-центре уточнили, что киргизские военные применяют военные вертолеты и ударные беспилотники при атаке на гражданские объекты Таджикистана.