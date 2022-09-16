РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Таджикистан заявил об обстрелах киргизскими военными населенных пунктов на границе

Таджикистан заявил об обстрелах киргизскими военными населенных пунктов на границе

В пресс-центре погранвойск Таджикистана заявили, что киргизские военные снова начали обстрелы таджикских населенных пунктов на границе.

"Несмотря на состоявшуюся встречу первых руководителей правоохранительных органов и объявление о прекращение огня, по прошествии полутора часов Республика Кыргызстан возобновила стрельбу из группового оружия и военной техники в сторону [села] Овчи-Калъача Бободжон-Гафуровского района, [сел] Воруха и Чоркух, города Исфара", - цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-центре уточнили, что киргизские военные применяют военные вертолеты и ударные беспилотники при атаке на гражданские объекты Таджикистана.

820 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version