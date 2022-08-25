Во Владикавказе задержали предприимчивого наркоторговца из Подмосковья

25 авг. 13:20

Житель Подмосковья приехал во Владикавказ, чтобы подзаработать на продаже метадона, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приезжего задержали на улице Весенняя – он вызвал подозрение у правоохранителей, и как оказалось, обоснованное: во время досмотра у него нашли 46 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, которые, как определила экспертиза, оказались метадоном, - передает "АиФ-Ставрополье".

Впрочем, заезжий гастролер уже успел "поработать" – в тайниках полицейские обнаружили еще три таких же свертка: изъятого наркотика хватило бы на 143 разовых дозы, - уточнили в полиции.

47-летний задержанный признался в своих преступных намерениях, пояснив правоохранителям, что приехал в Северную Осетию специально, чтобы делать закладки с запрещенным веществом.

В отношении жителя Подмосковья возбудили уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере", теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.