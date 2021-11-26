Президента Украины будут выбирать онлайн-голосованием

Власти Украины намерены ввести онлайн-голосование на президентских выборах, - заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Этот вопрос прорабатывается министерством цифровой трансформации Украины", - отметил он, добавив, что пока сроки внедрения такого голосования неизвестны, и оно может быть утверждено только решением Верховной рады, передает ТАСС.

Также президент заверил, что онлайн-голосование не лишит людей возможности голосовать традиционным способом.

Что касается того, что полномочия выбора президента могут быть возложены на депутатов Верховной рады страны, Зеленский заявил, что во время его пребывания на посту главы государства депутаты президента Украины выбирать не будут, такой вопрос даже не прорабатывается.

Более того – президент пообещал сократить число депутатов Верховной рады на треть, с 450 до 300 человек.