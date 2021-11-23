Ставрополье проводит международный форум учителей русского и родных языков

В Ставропольском государственном педагогическом институте стартовал Международный молодежный форум учителей русского и родных языков "НашЯзык.РУ" стран Каспийско-Черноморского региона и субъектов Северного Кавказа РФ.

Мероприятие проходит при организации Минпросвета РФ, краевого Минобразования и Ставропольского государственного педагогического института.

В программе форума – международная олимпиада "Я знаю русский", семинары, мастер-классы, тренинги, повышение квалификации для преподавателей и учителей русского языка как иностранного и русского языка как неродного "Интенсификация процесса обучения русскому языку: современные методики, речевые практики, педагогическое мастерство".

Также в рамках мероприятия языковеды обменяются передовыми практиками и опытом международного сотрудничества в сфере преподавания русского языка и обучения русскому языку.