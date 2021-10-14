Главная » Новости
Азербайджан Иран

Актер Гаркалин вышел из комы

Актер Гаркалин вышел из комы

Народный артист России Валерий Гаркалин вышел из комы.

Комплексное лечение положительно сказалось на здоровье 67-летнего актера. Состояние Гаркалина улучшается, ему отменили часть препаратов, сообщает Lenta.ru.

"Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы", — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что российский актер Валерий Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом.

1005 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!