Актер Гаркалин вышел из комы

Народный артист России Валерий Гаркалин вышел из комы.

Комплексное лечение положительно сказалось на здоровье 67-летнего актера. Состояние Гаркалина улучшается, ему отменили часть препаратов, сообщает Lenta.ru.

"Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы", — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что российский актер Валерий Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом.