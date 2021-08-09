В КЧР стартовал проект "Маяки дружбы. Башни Кавказа"

Сегодня в Карачаево-Черкесии был дан старт проекту "Маяки дружбы. Башни Кавказа", посвященному укреплению межнациональных отношений, сохранению культурно-исторического наследия и популяризации туристических возможностей страны, - сообщает пресс-служба главы КЧР.

"В межнациональном молодежном культурно-историческом проекте принимают участие волонтеры из Карачаево-Черкесии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Ставропольского края и Дагестана. Они посетят Нижне-Архызский историко-культурный и археологический комплекс, мемориальный комплекс защитникам перевалов Западного Кавказа, специальную астрофизическую обсерваторию РАН, поднимутся к Софийским водопадам и на хребет Габулу", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Волонтеры проекта примут участие в работах по сохранению и восстановлению объектов памятников истории и культуры, а представители студенческого актива КЧР будут знакомить гостей республики с местной культурой, традициями и обычаями, особенностями быта.

"Такие проекты позволяют людям из разных регионов большой России узнавать друг друга, познавать культуру и обычаи, разрушая ненужные стереотипы, здесь закладываются основы новых дружеских связей. Руководством нашей республики уделяется особое внимание проектам, направленным на достижение межнационального и межконфессионального мира, развитие волонтерства и поддержку туристической отрасли", - сказал на церемонии открытия замминистра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Расул Найманов.