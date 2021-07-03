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Лучшие педагоги Дагестана примут участие во Всероссийском конкурсе учителей

Лучшие педагоги Дагестана примут участие во Всероссийском конкурсе учителей

Региональный этап Всероссийского конкурса лучших учителей стартовал в Дагестане, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

"Для участия в отборочном этапе конкурса подали свои документы 116 учителей школ из 32 районов и городов. Больше всего участников преподают русский язык и литературу, педагоги начальной школы, истории, родных языков и обществознания", – говорится в сообщении.

В состав комиссии для отбора претендентов на конкурс вошли члены Общественной палаты Дагестана, профсоюза работников образования, родительских комитетов, преподаватели вузов и директора школ.

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Вестник Кавказа

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