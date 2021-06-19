Ставрополье определится с лучшими инженерами
На Ставрополье стартовал конкурс "Инженер года Ставропольского края", призовой фонд конкурса превышает миллион рублей. Об этом сообщили в краевом Минэнерго.
По информации пресс-службы ведомства, к участию в конкурсном отборе приглашаются работники инженерных профессий, занятые изобретательской и рационализаторской деятельностью.
Среди основных требований к участникам – наличие высшего образования, трудоустройство в региональной организации, а также высокие трудовые показатели.
Вестник Кавказа
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