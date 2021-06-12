В Москве состоялся вечер памяти Мелконяна, устроившего теракты в Москве

12 июня в Москве в Молодежном центре «SAR» прошел вечер памяти Монте Мелконяна. В программе были запланированы: флешмоб со свечами возле армянской церкви в майках с портретами Мелконяна, просмотр фильма, чаепитие. Хорошая, культурная программа. Если бы не одно «но». ПерсонАж, которому все это действо посвящено. Монте Мелконян, основатель АСАЛА и человек, устроивший теракты в Москвы, Париже и Нагорном Карабахе. Мелконян сделал большой вклад в развал СССР и разгорание Первой карабахской войны.