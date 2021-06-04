Ярмарка ждет гостей в Ставрополе 5 июня

В Ставрополе на улице Серова, 446 в рамках акции "Покупай ставропольское!" пройдет ярмарка выходного дня.

Гостей ждет большой выбор качественной продукции: колбасных изделий и мясных деликатесов, сыров и молочной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, плодоовощной продукции, меда и рыбы.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе появятся новые магазины "Магнит". Соглашение об этом было заключено главой региона Владимиром Владимировым и президентом ПАО "Магнит" Яном Дюннингом.