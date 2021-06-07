Миры Резо Габриадзе: кино, театр, живопись и скульптура

Резо Габриадзе называли мастером на все руки. По его сценариям снимали фильмы Георгий Данелия и Эльдар Шенгелая, он создал Театр марионеток в Тбилиси, был известен как художник и скульптор. Расскажем об учебе Габриадзе на Высших курсах сценаристов и режиссеров, его самых известных работах и полученных наградах.

Чем Резо Габриадзе увлекался в детстве?

Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в Кутаиси. С театром мальчик познакомился рано — почти все жильцы его дома были актерами, они часто брали Резо с собой на спектакли. Еще одним его увлечением были книги: вспоминая свое военное и послевоенное детство, Габриадзе говорил, что тогда единственным местом, где ему "было хорошо, спокойно, была библиотека № 6".

Как и всем его сверстникам, Резо очень нравились фильмы про Тарзана, и он пытался подражать этому голливудскому герою. Трюки на канате подростку не очень удавались, но у него была другая "сильная фора". "Я безукоризненно плавал. В моей школе и в нашем дворе я был признанный авторитет", — рассказывал Габриадзе.

Как Габриадзе стал сценаристом?

После школы Резо работал на стройках и на винзаводе, поступал в разные институты, перепробовал несколько факультетов: инженерно-металлургический, автодорожный, исторический. В 1964 году Габриадзе окончил журфак Тбилисского университета, а через два года поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Однако уже первая его работа не понравилась дирекции: начинающего автора решили отчислить как профнепригодного и передали соответствующие документы Алексею Каплеру, который тогда руководил сценарными мастерскими. Он, перед тем как подписать постановление, решил прочитать "негодную работу". Материал знаменитому кинодраматургу понравился, он взял Габриадзе в свою мастерскую, которую тот успешно окончил в 1967 году.

Самые известные фильмы, снятые по сценариям Габриадзе

В 1968 году на экраны вышел фильм "Необыкновенная выставка", его Эльдар Шенгелая поставил по тому самому — поначалу забракованному — сценарию Габриадзе.

Мы работали очень дружно. Резо был тем человеком, кто посещал как съемки, так и озвучивание. Он был везде, и его замечания, как правило, очень подходили фильму

- режиссер.

Через пять лет Шенгелая и Габриадзе вместе создали комедию "Чудаки".

В 1969 году в прокат вышел фильм "Не горюй!" — с него началось многолетнее сотрудничество Георгия Данелии и Габриадзе. Потом были "Мимино", "Кин-дза-дза!" и "Паспорт", сценарий которого получил "Нику". О работе с Габриадзе Данелия рассказывал так: "Мы на одной волне мировоззрения подходим к героям. Оба любим, чтобы все было рассказано с юмором. Незатейливым, не таким, когда кто-то кого-то по голове огрел большим молотком".

В 1970-х на киностудии "Грузия-фильм" по сценариям Габриадзе сняли цикл короткометражных комедий о приключениях трех дорожных мастеров. Персонажи, придуманные кинодраматургом и сыгранные Кахи Кавсадзе, Баадуром Цуладзе и Гиви Берикашвили, по мнению киноведов, унаследовали популярность гайдаевского трио Трус — Балбес — Бывалый.

По сценарию Габриадзе в 1970 году свой первый фильм — короткометражку "Кувшин" — поставил Ираклий Квирикадзе. А в 1976-м режиссерским дебютом Рустама Ибрагимбекова стал короткометражный фильм "Сюита", сценарий которого он написал вместе с Габриадзе.

Театр, который построил Габриадзе

В 1981 году кинодраматург открыл в Тбилиси Театр марионеток.

Для меня куклы — только средства, с помощью которых я рассказываю истории. Как раньше это делал в кино

- Габриадзе.

Театр, который расположился в Старом городе, совсем небольшой — в зрительном зале всего 80 мест, а на фронтоне старинного особняка написан девиз: Extra cepam nihil cogito nos lacrimare ("Пусть слезы у нас будут только от резки лука").

Театр марионеток — это в прямом смысле рукотворный театр, где Габриадзе все делал сам: писал пьесы, придумывал спектакли, рисовал декорации, создавал кукол. А иногда, по свидетельствам очевидцев, даже продавал билеты: кто-то узнавал его и просил автограф, а кто-то принимал народного артиста Грузии за обычного кассира. В 2010 году рядом с театром он построил башню с музыкальными часами и балкончиком, где два раза в день — в 12:00 и 19:00 — появляются куклы и разыгрывают небольшой спектакль под названием "Цикл жизни". Башню украшают изразцы, которые создатель театра изготовил и расписал сам.

Театр марионеток бывал на гастролях в России и других странах, участвовал во многих международных фестивалях — в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Москве, Торонто, Дрездене. В 1989 году за спектакль "Осень нашей весны", поставленный в Театре марионеток, Габриадзе получил Государственную премию СССР, в том же году стал лауреатом Государственной премии Грузии. В 1997-м он был отмечен высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой софит", а в 2017-м — российской национальной премией "Золотая маска".

В 1990-х режиссер создавал спектакли в Лозанне, Париже и Дижоне, получил французский орден Искусств и литературы, а в 2000-х его постановка шла в разных театрах США.

Габриадзе — скульптор и художник

Скульптура в жизни Габриадзе появилась раньше, чем кино. В 13 лет он начал учиться у скульптора Валериана Мизандари, а через много лет похожее имя — Валентин (Валико) Мизандари — сценарист дал герою фильма "Мимино". Среди работ Габриадзе-скульптора — памятники "Чижик-Пыжик" и "Нос майора Ковалева" в Петербурге. Также он был известен как художник и мастер книжной графики и называл живопись своим "портом приписки".

Я по нему скучаю, когда бываю в других жанрах

- Габриадзе.

Его выставки проходили в Москве, Петербурге, Париже, Мюнхене, других городах, работы мастера есть в музеях и частных коллекциях в России, США, Германии, Израиле, Франции и Японии. В 1996 году он получил Царскосельскую художественную премию.

Последней работой Габриадзе стал полнометражный мультфильм "Знаешь, мама, где я был?". Он вышел в прокат в апреле 2018 года, но идея картины появилась намного раньше. В начале 1990-х художник сделал наброски героев, а его сын — режиссер Леван Габриадзе записал на камеру воспоминания отца о своем детстве. Потом Леван превратил устные рассказы в законченную киноисторию, а Габриадзе-старший нарисовал всех персонажей и декорации, которые потом были раскрашены и анимированы.

Резо Габриадзе скончался 6 июня 2021 года и был похоронен в Пантеоне грузинских писателей и общественных деятелей Мтацминда.