Как изменился Тбилисский театр оперы и балета за 175 лет?

В этом году Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Захария Палиашвили отмечает 175-летие. Он открылся 9 ноября 1851 года оперой "Лючия ди Ламмермур", а в следующем сезоне состоялся первый балетный спектакль. Расскажем об истории театра, о самых известных постановках, которые шли на его сцене, и об артистах, которые в них участвовали.

Когда началось строительство Тбилисского театра оперы и балета?

Строительство караван-сарая с театром началось по распоряжению наместника на Кавказе князя Михаила Воронцова, фундамент в апреле 1847 года заложили на Эриванской площади (теперь это площадь Свободы). Директором театра назначили писателя Владимира Соллогуба, здание, которое вмещало 700 человек, возводилось по проекту главного архитектора грузинской столицы Джованни Скудиери и князя Григория Гагарина. Весной 1851 года в город была приглашена гастролировавшая по югу России небольшая итальянская оперная труппа под руководством дирижера Барбиери.

Когда состоялось открытие театра?

Открылся театр 12 апреля 1851 года, в тот вечер состоялся бал-маскарад, а первый оперный сезон начался 9 ноября постановкой "Лючии ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. Спектакль Барбиери имел огромный успех, за ним последовали "Эрнани" Джузеппе Верди, "Норма" Винченцо Беллини, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, другие оперы итальянских, французских и немецких композиторов. А со второго сезона в театре начала выступать русская балетная труппа из Петербурга, ее первым спектаклем стала "Сильфида" на музыку Германа Левенскольда.

Пожар и строительство нового театра

Вечером 11 октября 1874 года должно было состояться представление "Нормы", но незадолго до начала спектакля в театре произошел сильный пожар: сгорели все декорации, костюмы, реквизит, богатая нотная библиотека.

Труппа продолжила выступать в деревянном "Летнем театре" в так называемом Инженерном саду на бывшей Водовозной улице. Там состоялся дирижерский дебют Михаила Ипполитова-Иванова, а Федор Шаляпин впервые исполнил басовые партии в "Фаусте" Шарля Гуно и "Севильском цирюльнике".

В 1876 году был объявлен конкурс на проект нового оперного театра, победителем стал петербургский академик архитектуры Виктор Шретер. Строительство здания в неомавританском стиле вместимостью 1200 человек началось на Головинском проспекте (нынешнем проспекте Руставели) в 1880 году и продлилось 16 лет. Открылся театр 3 ноября 1896 года оперой Михаила Глинки "Иван Сусанин".

Важным в истории грузинского музыкального театра оказался 1919 год: 5 февраля была поставлена первая национальная камерно-лирическая опера — "Сказание о Шота Руставели" Дмитрия Аракишвили, 21 февраля состоялась премьера "Абесалома и Этери" Захария Палиашвили, жанр которой сам автор определил как опера-легенда, а 11 декабря — первой грузинской комической оперы — "Кето и Котэ" Виктора Долидзе. Режиссером этих спектаклей был Александр Цуцунава, в начале 1920-х в театр были приглашены знаменитый Котэ Марджанишвили и постановщик Мариинского Николай Боголюбов, а музыкальным руководителем в 1922 году стал дирижер Иван Палиашвили. Среди ведущих солистов оперной труппы разных лет — Иван Сараджишвили, Ольга Бахуташвили-Шульгина, Давид Андгуладзе, Фатьма Мухтарова, Петр и Медея Амиранашвили Зураб Анджапаридзе, Ламара Чкония, Зураб Соткилава.

Создателем национальной балетной школы стал выдающийся танцовщик и хореограф Вахтанг Чабукиани. Премьера его дебютной постановки "Мзечабуки" ("Солнечный юноша") на музыку Андрея Баланчивадзе состоялась в Тбилисском театре оперы и балета в декабре 1936 года. В 1941 году Чабукиани, продолжая выступать как солист, возглавил балетную труппу. Он создавал свои версии классических спектаклей и ставил оригинальные балеты. В 1946-м прошла премьера "Сказания о Тариэле" на музыку Шалвы Мшвелидзе, в следующем году впервые был показан балет "Синатле" ("Свет") Григория Киладзе, а в 1949-м — "Горда" Давида Торадзе. В 1957 году балетмейстер представил "Отелло" на музыку Алексея Мачавариани, в 1961-м — "Демона" Сулхана Цинцадзе, а десять лет спустя состоялась премьера "Гамлета" на музыку Реваза Габичвадзе.

Как театр реставрировали в XXI веке?

Еще один пожар театр, с 1937 года носящий имя Захария Палиашвили, пережил в 1973-м. Его восстановлением занимались архитекторы Лери Медзмариашвили и Муртаз Чачанидзе: они модернизировали внутреннюю планировку, сохранив стилистическое единство здания. А в 2010 году в театре началась капитальная реконструкция: в ней снова участвовали Медзмариашвили и Чачанидзе, а еще были приглашены специалисты из Австрии, Германии и Сербии. Был укреплен фундамент, обновлена крыша, отреставрирована уникальная роспись интерьера. В театре появились открытые веранды и выставочное пространство, новые гримерные, была увеличена оркестровая яма. Расширился находящийся рядом с театром сквер, где похоронены Захарий Палиашвили, Иван Сараджишвили, Зураб Анджапаридзе и Одиссей Димитриади.

Театр после реставрации открылся 30 января 2016 года, сезон традиционно начался с "Абесалома и Этери". На сей раз постановщиком оперы стал Гизо Жордания, главные партии в тот вечер исполнили Теймураз Гугушвили, Тамар Ивери и Ладо Атанели. А в феврале балетная труппа представила премьеру "Горды" в версии своего художественного руководителя Нины Ананиашвили.

25 января в рамках Недели открытия состоялась презентация книги об истории театра, через два дня прошла премьера фильма "Оживление шедевра" о знаменитом занавесе главной сцены, восстановленном по оригинальному эскизу Серго Кобуладзе 1960 года, также были подготовлены две фотовыставки, посвященные истории театра.

С июня 2018 года Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Захария Палиашвили входит в список памятников культурного наследия Грузии.