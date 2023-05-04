© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Народный артист СССР, актер, театральный режиссер и педагог Армен Джигарханян большую часть своей жизни посвятил сцене, хотя прославился благодаря советскому и российскому кинематографу. О своем творческом успехе он говорил скромно, предпочитая обращать внимание на то, что современные люди стали мало ходить в театр.

Ереванское детство

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване в семье инженера-проектировщика Бориса Акимовича и работника Совета министров Армянской ССР Елены Васильевны Джигарханян. Вскоре после рождения Армена отец ушел из семьи. Детство будущего актера пришлось на годы Великой Отечественной войны. По воспоминаниям Джигарханяна, ему довольно рано пришлось повзрослеть, чтобы помогать матери по хозяйству. Мама же была театралом и часто брала сына с собой на премьеры драматических и оперных спектаклей. Это и побудило Армена еще в школьные годы заняться сценическим искусством.

В 1952 году Армен Джигарханян поехал в Москву, поступать в ГИТИС, но безуспешно. Расстроенный он вернулся в Ереван и обо всем рассказал матери. Выслушав сына, Елена Васильевна сказала всего одну фразу: "Им же хуже". Она же посоветовала сыну устроиться работать на молодую в то время киностудию "Арменфильм" помощником оператора.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Творческий дебют

Через два года Джигарханян поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение. Его театральный дебют состоялся в январе 1955 года в спектакле по пьесе Виктора Гусева "Иван Рыбаков". Джигарханян свободно владел и армянским, и русским языками, обладал колоритной привлекательной внешностью, он быстро привлек к себе внимание режиссеров. Первую роль в кино он сыграл в 1959 году в картине "Обвал", где предстал перед зрителями в образе строителя тоннеля.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путь к славе

Трогательная лента "Здравствуй, это я" (1965) стала дебютной не только в карьере Маргариты Тереховой и Гали Новенц. Она же прославила Армена Джигарханяна как актера кино. Вскоре он был приглашен на роль кузнеца Усты Мукуча в фильме "Треугольник" (1967) режиссера Генриха Маляна. Роль обаятельного, умного и хитрого штабс-капитана Овечкина в картинах Эдмонда Кеосаяна "Новые приключения неуловимых" (1968) и "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (1970) закрепила за ним репутацию одного из самых разноплановых актеров, способного играть образы независимо от национальной принадлежности героев. Джигарханяну одинаково хорошо удавались роли злодеев и благородных людей, простых рабочих и криминальных персонажей. Пронзительная реплика фронтовика Левона Погосяна в картине "Когда наступает сентябрь" (1975) о том, что люди, должны помогать друг другу во время и после войны - своеобразная дань прошлому в судьбе и режиссера Кеосаяна, и актера Джигарханяна, чьи детские годы были опалены огнем войны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Секреты мастера

Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян"

эпиграмма Валентина Гафта

С начала 1960-х и до 2018 года практический каждый год Джигарханян снимался как минимум в одной киноленте, но был уверен, что театр – показатель культуры народа, а кино всего лишь хлопотная работа. Правда, и такая работа требует от профессионала полной отдачи.

С каждой новой ролью я заново начинаю жизнь. Творческое ремесло не терпит клише либо подражания.

– говорил Джигарханян.

Человек мира

Армен Борисович Джигарханян был одним из влиятельных людей, которые выступали за примирение армян и азербайджанцев, вопреки сложившемуся стереотипу о якобы многовековой вражде между народами на фоне неурегулированного конфликта. В то время пока многие известные люди старались никак не комментировать проблемы этнополитики, голос Джигарханяна бессменно напоминал о том, что Армения и Азербайджан должны договориться.