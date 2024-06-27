Саммит ШОС в Астане - новый этап к построению многополярного мира

Астана в эти дни принимает одни из крупнейших саммитов глав государств - встречи Шанхайской организации сотрудничества и ШОС+.

Ночью 3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Астане он уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, запланированы переговоры с и. о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером, председателем КНР Си Цзиньпином и, конечно же, главой страны-хозяйки саммита ШОС Касым-Жомартом Токаевым.

Наибольший интерес вызывает встреча с Эрдоганом. Ведь Мохбер - технический президент, и скоро во втором туре определится имя нового лидера Ирана. С Си Цзиньпином российский президент виделся совсем недавно, во время майского визита в Пекин, а с Ильхамом Алиевым - в апреле. С турецким визави Путин планировал саммит еще в начале года, но он переносился несколько раз по разным причинам. Президенты периодически созванивались, и один из последних телефонных разговоров прошел 25 июня, когда Эрдоган выразил соболезнования по поводу теракта в Дагестане. Ожидаемо, одной из тем переговоров стала планируемая поездка Путина в Турцию.

Саммит ШОС в Астане

Основная часть саммита пройдет 4 июля, сначала в формате встречи лидеров ШОС, а затем ШОС+. По словам Касым-Жомарта Токаева, основными целями саммита станут запуск честного международного диалога, новая парадигма безопасности, справедливая экономическая среда и охрана окружающей среды. В ходе мероприятия будут рассмотрены меры по укреплению безопасности и интеграционных процессов в рамках возможной "системы евразийской безопасности", о которой говорил Путин. Кроме того, на повестке дня присоединение Беларуси к ШОС в качестве полноправного члена. Александр Лукашенко тоже прибыл в Астану.

Среди основных тем обсуждения выделяются вопросы, связанные с терроризмом и его влиянием на мировую безопасность, в том числе афганская тематика. Участие в саммите различных стран и организаций подчеркивает важность и разнообразие сотрудничества в рамках ШОС. В Астану прибыли лидеры ОАЭ, Катара и Туркменистана, а также руководители таких международных организаций, как ООН, СНГ, ОДКБ, ОЭСР и Исламская организация по продовольствию и безопасности.

Из политических тем, вероятно, лидеры ШОС и ШОС+ затронут тему ближневосточных конфликтов и Украину. Почти все стран-члены ШОС и страны-наблюдатели недовольны продолжающейся войной Израиля против ХАМАС в Газе, в результате которой гибнут тысячи мирных жителей. По теме Украины ряд стран, включая Турцию, Китай, Индию и монархии Персидского залива, либо выступали с мирными инициативами, либо участвовали в сделках по обмену пленными и вывозу зерна по Черному морю.

Наследие ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является одной из крупнейших международных организаций, объединяющей государства Азии и Средней Азии. Она основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Исторически сложилось так, что в 1996 году шесть стран региона — Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан — подписали договор о снижении военных угроз на границах. Это событие и ознаменовало начало формирования ШОС.

В 2001 году на саммите лидеров этих стран было принято решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Впоследствии в ШОС были включены Индия и Пакистан. Эти страны стали полноправными членами организации в 2017 году. Несмотря на то, что главные акценты ШОС изначально были связаны с безопасностью, сейчас она все большее внимание уделяет экономике, гуманитарному сотрудничеству, борьбе с технологическими угрозами и экологической безопасности.

Основные цели ШОС заключаются в укреплении мира, стабильности и безопасности в регионе, содействии свободной торговле и развитию экономического сотрудничества, а также в расширении культурных связей между странами-участниками. Безусловно, организация играет важную роль в региональной и мировой политике.

ШОС проделала огромный путь за время своего существования. Одним из ключевых достижений организации считается подписание Шанхайской конвенции в 2002 году, которая укрепила международное сотрудничество в борьбе с экстремизмом, терроризмом и преступностью.

ШОС также активно участвует в проведении совместных военных учений и операций, направленных на укрепление безопасности региона. Участие в таких мероприятиях позволяет государствам-членам совместно решать вопросы безопасности и защиты интересов. Уже не первый год Китай, Россия и Иран проводят военно-морские учения в Оманском заливе. В этом году на них присутствовали представители ВС Азербайджана, Казахстана, Пакистана, ЮАР и Омана.

Перспективы развития ШОС включают в себя расширение сотрудничества с другими странами и региональными организациями, усиление экономической интеграции, развитие гуманитарной сферы и углубление взаимопонимания между странами-участниками.

Одним из главных факторов значения ШОС в мировой политике и экономике является масштаб стран. В него входят страны с крупнейшими населением и экономиками. По данным Всемирного банка, доля стран-участниц организации в мировом ВВП составляет 32,4% (из них больше 26% приходится на Китай и Индию). Совокупное население составляет 40% от населения планеты. По площади - это около четверти земного шара.

Полноправными членами ШОС являются: Россия, КНР, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан и Иран. ИРИ - последняя из присоединившихся стран. Статус наблюдателя имеют Беларусь, Монголия и Афганистан. На нынешнем саммите в Астане, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Беларусь будет принята в состав постоянных членов. 14 государств имеют статус партнеров по диалогу. Это Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мьянма, Мальдивы, Непал, КСА, Турция, Шри-Ланка, ОАЭ. Восемь стран подали заявку на получение статуса наблюдателя: Бангладеш, Алжир, Восточный Тимор, Вьетнам, Ирак, Израиль, Лаос и Сирия.

Миссия ШОС

Появление ШОС ознаменовало начало конца однополярного и зарождение многополярного мира. По своей сути ШОС является альтернативой западным структурам по обеспечению региональной и мировой безопасности, таким как G7 и НАТО. В то же время, официально члены ШОС стремятся не противопоставлять себя другим организациям и не выступают в качестве военно-политического блока.

"Мы не противопоставляем себя кому-либо. ШОС не является военно-политическим блоком и не стремится к становлению в качестве экономического интеграционного объединения с созданием наднациональных органов. Государства-члены ШОС за то, чтобы потенциал каждой страны использовался в общих интересах, но с учетом специфики и национальных интересов каждой из стран в отдельности", - заявил журналистам в 2023 году спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Даже если многие страны-члены ШОС не противопоставляют себя Западу и продолжают сотрудничество с США и ЕС (как, например, Китай, имеющий большой товарооборот со странами НАТО, или Турция, являющаяся членом альянса), присоединение к ШОС важно для укрепления своих позиций в мире. Для России значение ШОС и БРИКС в нынешний период истории возрастает в связи со стремлением ЕС и США изолировать Москву. Попытки давления дают обратный эффект, а состав и БРИКС, и ШОС постепенно расширяется.