Встреча Алиева и Пашиняна. Кто затягивает переговоры. Сближение Армении и Франции

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхене, кому выгодно затягивание мирного процесса на Южном Кавказе, сближение Армении и Франции, а также годовщину подписания Московской декларации о стратегическом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.