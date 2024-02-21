Вестник Кавказа

Встреча Алиева и Пашиняна. Кто затягивает переговоры. Сближение Армении и Франции

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

 

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с главным редактором МИА «Тренд» Эмином Алиевым итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхене, кому выгодно затягивание мирного процесса на Южном Кавказе, сближение Армении и Франции, а также годовщину подписания Московской декларации о стратегическом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

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