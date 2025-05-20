Wildberries откроет новые пункты выдачи в странах Центральной Азии

Российский интернет-магазин Wildberries расширяет сеть пунктов выдачи в Таджикистане.
В компании рассказали о планах до конца года открыть в республике до 40 пунктов выдачи заказов. Первые пункты выдачи Wildberries появились в Таджикистане этой весной, сейчас они есть в двух городах республики.
"В планах у нас открытие в Таджикистане пунктов выдачи - до конца 2025 года откроем до 40 новых точек"
– Татьяна Ким
Также по словам основательницы Wildberries, ведутся работы, призванные сократить сроки доставки в Таджикистане и сделать удобным выход на торговую площадку для местных предпринимателей.
В настоящее время Wildberries успешно работает почти во всех странах Центральной Азии.
"Темпы роста нашей компании в Таджикистане говорят о том, что у рынка этой страны огромный потенциал, есть огромный интерес"
– Татьяна Ким