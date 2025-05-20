Wildberries откроет новые пункты выдачи в странах Центральной Азии

В 2025 году в Таджикистане появится 40 новых пунктов выдачи маркетплейса Wildberries. Компания наращивает свое присутствие в Центральной Азии.

Российский интернет-магазин Wildberries расширяет сеть пунктов выдачи в Таджикистане.

В компании рассказали о планах до конца года открыть в республике до 40 пунктов выдачи заказов. Первые пункты выдачи Wildberries появились в Таджикистане этой весной, сейчас они есть в двух городах республики.

"В планах у нас открытие в Таджикистане пунктов выдачи - до конца 2025 года откроем до 40 новых точек"

– Татьяна Ким

Также по словам основательницы Wildberries, ведутся работы, призванные сократить сроки доставки в Таджикистане и сделать удобным выход на торговую площадку для местных предпринимателей.

В настоящее время Wildberries успешно работает почти во всех странах Центральной Азии.

"Темпы роста нашей компании в Таджикистане говорят о том, что у рынка этой страны огромный потенциал, есть огромный интерес"

– Татьяна Ким