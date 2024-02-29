В горах Сочи откроют "Эпицентр Впечатлений" за 10 млрд рублей

В горном кластере Сочи появится новый объект притяжения туристов - "Эпицентр Впечатлений".
Новый объект, строить который начнут уже в этом году, станет первым на курорте развлекательным центром мирового уровня. Объект займет почти 31 тыс кв м и создаст сотни рабочих мест. Вложения в центр развлечений составят 10 млрд рублей.
«Уникальность проекта заключается в новом пространстве для концертов и событийных мероприятий с использованием передовых технологий - иммерсивные шоу, мюзиклы, кинетическое аудиовизуальное шоу, интерактивные парки, фестивали электронной музыки, спортивные турниры, арена для киберспорта, VR-парк, мультимедийный парк для детей»
– первый замглавы Сочи Светлана Калинина
Ожидается, что открытие "Эпицентра Впечатлений" состоится в 2027 году.