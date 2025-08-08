Россия и Казахстан построят современный фармзавод в Алатау

В скором времени в казахстанском Алатау заработает инновационный биофармацевтический хаб полного цикла, который за 200 миллионов долларов здесь построит группа компаний "Р-Фарм".

Вскоре в Казахстане начнут производить собственные инновационные лекарства – выпускать их будет биофармацевтический завод полного цикла, который построят в новом городе страны Алатау, сообщили в правительстве Казахстана.

Производство будет организовано на $200 млн, которые инвестирует в проект международная медицинская биотехнологическая компания "Р-Фарм" со штаб-квартирой в России. Участок под будущий завод по производству биофармацевтической продукции уже выделен.

"Мы создали совместное предприятие, проект которого уже прошел одобрение инвестиционного штаба. Нам выдали участок в самом перспективном городе будущего - Алатау, о котором говорил президент в послании"

- руководитель компании Николай Земсков

Принятию решения о строительстве фармацевтического гиганта поспособствовали уровень инвестиционного климата, а также поддержка со стороны государства и предоставленные преференции. Казахстан здесь оправдывал свое положение как ключевой хаб в регионе, - подчеркнул Земсков.

Партнером по проекту выступила казахстанская компания Khan Tengri Biopharma. Планируется, что продукция СП, а это будут жизненно важные и стратегические препараты, будут поставляться не только на внутренний рынок, но и на экспорт.