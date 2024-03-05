Вестник Кавказа

Лавиноопасность объявлена в Дагестане

Лавиноопасность объявлена в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие дни в горах Дагестана возможен сход лавин. В горных районах республики сохраняется лавиноопасность. МЧС призвало жителей региона воздержаться быть осторожными.

В ближайшие двое суток в дагестанских горах может произойти сход лавин, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Дагестан.

В чрезвычайном ведомстве заявили, что в период с 12 по 13 марта текущего года в горных районах республики сохраняется лавиноопасность.

В министерстве призвали жителей воздержаться от дальних поездок и походов на опасные участки, а также быть осторожными и бдительными.

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