Югу России будут угрожать лавины в течение трех дней

Семь южных регионов РФ могут оказаться во власти лавин. Спасатели предупредили о возможном сходе масс снега в горных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Ряд регионов юга РФ могут пострадать из-за схода снежных масс. В частности в горных районах Дагестана лавиноопасно будет на протяжении суток. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Отмечается, что в случае необходимости спуск снега будет вызван намерено.

В ведомстве призывают граждан не посещать лавиноопасные районы.

В течение двух суток опасность схода лавин также будет сохраняться в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

В КБР сообщили, что лавины могут привести к ЧС и авариям.

МЧС Северной Осетии рассказали, что лавины могут наблюдаться Алагирском районе.

Также лавиноопасно будет в Ингушетии на высоте свыше 1т метром. Экстренное предупреждение будет действовать с 11 по 13 марта.

В Карачаево-Черкессии также объявили о возможном сходе масс снега. В МЧС региона рекомендуют не посещать крутые склоне свыше 30 градусов, на которых обычно образовываются лавины.

Кроме этого, на территории Кубани и Адыгеи в течение трех дней с 12 по 14 марта будет наблюдаться лавинная опасность.