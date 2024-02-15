Иран начинает интенсивно осваивать свои месторождения

Власти Ирана постепенно избавляются от санкционных финансовых оков, и мощными шагами в этом направлении сегодня стали старт разработки двух нефтяных месторождений в Хузестане и крупнейший газовый контракт в истории ИРИ.

Власти Ирана сегодня дали старт освоению своих новых нефтяных месторождений "Сепехр" и "Джафир" в юго-западной провинции Хузестан, заявил министр нефти Джавад Оуджи.

"В присутствии президента Эбрахима Раиси началась эксплуатация нефтяных месторождений Сепехр и Джафир с прогнозируемой добычей в 74 тыс баррелей в сутки. Эти проекты были реализованы благодаря инвестициям в размере $2,8 млрд"

- Джавад Оуджи

Разработка этих новых месторождений направлена на увеличение добычи углеводородов в Иране в условиях смягчения санкционного режима и стремления вернуться на мировые рынки: ожидается, что средняя добыча на обоих месторождениях составит 74 тыс баррелей в сутки.

Также Оуджи сегодня подписал крупнейший газовый контракт в истории ИРИ на сумму $20 млрд с иранскими подрядчиками - компаниями "Петропарс", "Инженерно-строительная компания нефтяной промышленности" (OIEC), "Мапна" и инжиниринговой фирмой базы Хатам аль-Анбия.

Санкции и саботажи не смогли помешать развитию нефтяной промышленности в Иране, отметил на церемонии подписания контракта глава Миннефти Ирана.

"Несмотря на санкции, мы экспортируем нефть куда хотим, и достижения правительства заставили противника сосредоточить внимание на этой отрасли, но нам удалось решить проблемы"

- Джавад Оуджи

По его словам, большая часть запасов газа страны расположена в месторождении Южный Парс, а сырье для нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических предприятий и даже производства бензина в стране напрямую зависит от Южного Парса.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Тегеран не планирует вступать в ВТО, так как страну устраивает членство в региональных организациях - БРИКС, ШОС, ОЭС и ЕАЭС, которые практически удовлетворяют потребности страны: такое заявление сделал замминистра МИД ИРИ Мехди Сафари, отметив: с получением членства в БРИКС, ШОС, ЕАЭС и ОЭС уже получится ВТО, и сейчас Ирану нет необходимости стремиться к членству в ВТО. По сути, страна стала членом ВТО на региональном уровне и получает свою выгоду, такое положение выгодно для всех сторон, отметил замминистра.