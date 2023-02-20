Опубликовано: 10:30, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Члены правительственной делегации Дагестана прибыли в Азербайджан и возложили цветы к вечному огню на Аллее Шехидов

Правительственная делегация из Дагестана во главе с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым прилетела в Азербайджан, сообщает пресс-служба кабинета министров Дагестана.

Отмечается, что в настоящее время Абдулмуслимов вместе с членами кабмина Дагестана и руководством Минэкономики Азербайджана возложили цветы к вечному огню на Аллее Шехидов.

Как отметил аналитик "Вестника Кавказа" Мурад Устаров, сегодня Дагестан активно выстраивает отношения со своими международными соседями, как морскими, так и сухопутными. "Дагестан активно выстраивает отношения с международными соседями, как морскими, так и сухопутными. К примеру, в прошлом году в республике с визитом находился иранский посол в РФ Казем Джалали, также приезжали представители иранского бизнеса для расширения экономических отношений", - прежде всего сказал он.

"Сегодня власти Дагестана придают двусторонним связям с Азербайджаном особо острое внимание. Это наглядно продемонстрировали прошлогодний визит главы региона Сергея Меликова в Баку и его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Можно сказать, что сейчас Дагестан становится главным форпостом России на Каспии и Кавказе, выстраивающим как экономические, так и политические связи с южными соседями", - подчеркнул эксперт.

"Полагаю, что в рамках визита члены правительства Дагестана обсудят наболевшую для обеих сторон тему – открытие сухопутных границ. Как известно, из-за коронавирусной пандемии в 2020 году сухопутная граница России и Азербайджана была временно закрыта. Вопрос получил определенное движение после визита Меликова в Баку, и скорее всего, пути решения проблемы будут рассматривать дагестанские чиновники с азербайджанскими партнерами", - считает аналитик "Вестника Кавказа".

"Не менее важным остается вопрос воздушного сообщения между Дагестаном и Азербайджаном. В прошлом году говорилось об открытии авиасообщения между Махачкалой и Баку, и ситуация стала проясняться уже в 2023-м. Гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов не так давно сообщал о запуске авиарейсов в Азербайджан в этом году, однако сроки уточнены не были. Данная проблема безусловно будет поднята на встрече Абдулмуслимова с коллегами в Баку", - заявил он.

"Кроме того, стороны коснутся и экономических связей. Сегодня видно, что торгово-рыночные отношения между Дагестаном и Азербайджаном протекают довольно благоприятно, что было наглядно продемонстрировано по итогам бизнес-миссии азербайджанских предпринимателей в Дагестане в декабре 2022 года. Тогда были заключены договора на экспорт дагестанских продуктов и сувенирных изделий. Думаю, что торговые связи между двумя сторонами после визита премьера Дагестана только усилятся", - сообщил эксперт.

"Ну и, скорее всего, будет затронута культурная повестка по случаю 80-летия Расула Гамзатова. В прошлом году говорилось о проведении мероприятий, посвященных юбилею великого дагестанского поэта. Поэтому данный вопрос также будет поднят в ходе визита делегации из Дагестана в Баку", - заключил Мурад Устаров.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что в текущем году Дагестан и Азербайджан планируют запустить авиасообщение.