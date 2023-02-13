США посоветовали своим гражданам как можно скорее покинуть Россию

Опубликовано: 9:51, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Американцам рекомендовали не участвовать ни в каких акциях в России и побыстрее уехать из страны.

США попросили своих граждан в России поскорее уехать из страны. Об этом сказано в заявлении на сайте посольства США в Москве.



В тексте подчеркивается, что американцам необходимо отказаться от поездок в РФ из-за невозможности предсказать последствия, связанные с ситуацией на Украине, а тем, кто живет или находится там в туристических целях, следует немедленно собирать вещи и уезжать из страны.



В посольстве не исключают, что руководство РФ может отказать американским гражданам в признании двойного гражданства, помешать предоставлению консульской помощи и выезду из страны.



В заявлении также говорится о том, что всем, кто прислушается к рекомендациям посольства, нужно самим принять все необходимые меры для выезда, так как у дипмиссии могут возникнуть трудности с оказанием им помощи.



Кроме того, в посольстве настоятельно рекомендуют американцам не участвовать в политических акциях и протестах.



Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Москву прилетела новый посол США в РФ Линн Трейси, которая в прошлом возглавляла американское посольство в Армении.