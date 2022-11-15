Дагестанец может лишиться свободы за призывы к терроризму

15 ноя. 13:50

Жителя Кизлярского района подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Дело в отношении 48-летнего жителя Кизлярского района возбуждено по материалам Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по республике.

В ведомстве заявили, что с апреля 2020-го сентябрь 2021 года, мужчина публично призывал к терроризму в соцсетях. Он разместил на своей странице информационные видеоматериалы со своими выступлениями, содержащими сведения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признаку отношения к религии. Сведения, содержащиеся в материалах, стали публичными.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.