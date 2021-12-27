Страшная находка: тело пожилого мужчины обнаружили во дворе дома в Мецаморе

27 дек. 21:21

Труп мужчины обнаружен во дворе дома в общине Мецамор Армавирской области, об этом пишут армянские СМИ.

Как передает сайт криминальной хроники shamshyan.com, сегодня в 18:40 в МЧС Армении поступил сигнал из полиции о том, что в яме находится тело мужчины.

Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли его, установлена личность умершего, которым оказался 58-летний местный житель.

Во время внешнего осмотра на теле мужчины были обнаружены многочисленные увечья.

Правоохранители собирают материалы, назначена судебно-медицинская экспертиза.