Турпоток в Крым перевалил за 4 млн

Более 4 млн человек провели отдых в Крыму в первой половине лета, такое сообщение распространила пресс-служба Минкурортов и туризма республики.

"С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - цитирует его "Интерфакс".

Свыше 13 тыс работников санаторно-курортной сферы Крыма уже централизованно привились от коронавируса, эти данные не учитывают тех, кто мог сделать прививку в частном порядке.

В прошлом году, когда действовали ограничения из-за пандемии коронавируса, в Крым приехали 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого полуостров посетили 7,43 млн человек - рекордный для постсоветского периода показатель.

Власти Крыма прогнозируют, что текущий турсезон может побить этот рекорд.