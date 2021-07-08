При строительстве школы в Дагестане украли более 24 млн рублей
Гендиректора подрядной организации подозревают в присвоении крупной денежной суммы из бюджетных средств при возведении школы в Тарумовском районе Дагестана.
Следствием было установлено, что директор компании "Строй" с 2012 по 2016 год при строительных работах в селе Кузнецовка Тарумовского района завысил объем выполненных работ и, таким образом, украл средства в размере около 24,3 млн рублей, сообщает РИА Дагестан.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вестник Кавказа
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