При строительстве школы в Дагестане украли более 24 млн рублей

Гендиректора подрядной организации подозревают в присвоении крупной денежной суммы из бюджетных средств при возведении школы в Тарумовском районе Дагестана.

Следствием было установлено, что директор компании "Строй" с 2012 по 2016 год при строительных работах в селе Кузнецовка Тарумовского района завысил объем выполненных работ и, таким образом, украл средства в размере около 24,3 млн рублей, сообщает РИА Дагестан.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.