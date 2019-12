Турции скоро не хватит воды

Небогатая водными ресурсами Турция может столкнуться с нехваткой воды в ближайшем будущем из-за социальных и экономических факторов, усугубляемых изменением климата, пишет турецкая "Сабах" в статье Turkey at risk of water shortage in near future. Как и весь остальной мир, в последние годы Турция переживает последствия глобального потепления. Поскольку экологические особенности изменяют сезонные температуры, количество осадков постепенно уменьшается.

На совещании по национальной стратегии управления ресурсами в Трабзоне заместитель директора Управления водными ресурсами Мустафа Узун предупредил: ”У нас проблемы с водой, и исследования показывают, что, скорее всего, скоро мы станем одной из стран, испытывающих нехватку данного ресурса”. Согласно прогнозу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), среднегодовая температура в Турции будет повышаться на 2,5-4 градуса Цельсия. МГЭИК также считает, что Турция, вероятно, столкнется с сильной засухой по всей территории, кроме северных регионов, которые пострадают от сильных наводнений. Узун отметил, что потребность в чистых водных ресурсах увеличивается день ото дня. ”Водные ресурсы во всем мире быстро истощаются из-за стремительного роста населения, растущих потребностей и индустриализации. В Турции на каждого человека в год приходится 1365 кубических метров”, - сказал он. По прогнозам, эта цифра сократится до 1200 кубометров в 2030 году из-за роста населения и индустриализации.

Изменение климата также создает риски для качества и количества водных ресурсов. Узун сказал, что засухи или экстремальные осадки, вызывающие наводнения, отразятся на населении. Ссылаясь на результаты исследований, проведенных министерством, заместитель директора Управления водными ресурсами сказал, что ожидается резкое увеличение числа жарких дней и ночей, за которыми последуют засуха и жара. По его словам, эксперты намерены завершить разработку планов борьбы с засухой для Восточно-Черноморского бассейна и других источников к 2023 году. Восточно-Черноморский бассейн считается продуктивным с точки зрения водных ресурсов, но он также переживает большинство наводнений в стране. Более высокое количество осадков по сравнению с остальной частью Турции и топография региона часто усугубляют последствия наводнений, при этом предоставляя огромный потенциал для гидроэнергетики.

В 2010 году в Турции было зафиксировано самое жаркое лето, которое повторилось через восемь лет, согласно данным Главного метеорологического управления. Эксперты подтверждают, что экстремальная засуха поражает Турцию почти каждые два десятилетия, но в последнее время подобные экстремальные условия наблюдаются с периодичностью от 4 до 5 лет, поскольку почти половина земель в стране находится под угрозой опустынивания. Страна также борется с обезлесением, сумев подняться на 3-е место в списке стран, добавивших наибольших успехов в защите лесных угодий, увеличив их количество на 6% за последние три десятилетия.

Турция реализовала более 300 проектов по борьбе с опустыниванием и эрозией в период между в 2011-2018 годах. Проекты включали борьбу с паводками в верхнем течении, создание бассейнов водосбора, защиту от лавин, создание карт оползней, комплексное восстановление водосборных бассейнов, общее сохранение почвы, защиту от камнепадов, лесонасаждения и создание коридоров дикой природы.

Ученый-эколог Акгюн Ильхан, ссылаясь на Индекс дефицита воды Falkenmark, который измеряет дефицит пресной воды на человека в стране, предупреждает, что Турция находится в условиях нехватки воды, что влечет за собой ухудшение качества пресноводных ресурсов. Хотя водный бассейн Турции находится под растущим давлением чрезмерной урбанизации, индустриализации и интенсивных методов ведения сельского хозяйства, справиться с водным кризисом не так сложно, как кажется. Решение состоит не в том, чтобы постоянно увеличивать подачу воды, а в том, чтобы уменьшить потребность в ресурсе, используя его экономно.