Что изобрел аль-Джазари

Опубликовано: 21:00, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Абу аль-Джазари инженер-механик, математик, астроном эпохи Артукидов (XII-XIII вв.). Это было время исламского Возрождения, которое характеризуется бурным развитием естественных, философских и религиозных наук, активным строительством мечетей и общественных зданий, открытием новых технологий обработки металла.

В тот период внимание властей к развитию культуры и науки стало элементом государственной политики.

Предшественники арабского да Винчи

Еще в VIII- XII веках арабские ученые, инженеры, механики создавали предметы, способные удивить их европейских коллег. Так, халиф Харун аль-Рашид отправил водяные часы в подарок императору Священной Римской империи Карлу Великому, продемонстрировав передовой уровень технологий того времени по сравнению с Европой.

Аль-Бируни, мусульманский астроном, математик и географ, родился в 973 году на территории современного Узбекистана. Он измерил окружность Земли, произведя самый точный расчет, сделанный в средние века.

Сыновья Мусы ибн Шакира: Мухаммад, Ахмад и ал-Хасан (Бану Муса) потомственные ученые эпохи Арабского халифата построили при "Доме мудрости" в Багдаде обсерваторию, создав уникальные для того времени сборники астрономических таблиц. Среди их творений - фонтаны, высота струй которых менялась через определенные интервалы времени, и даже первые роботы (механическая девушка ростом с человека, подающая чай, и музыкант, играющий на флейте). Принципы работы этих механизмов основывались на силе давления воды.

Гений из Аль-Джазиры

Многие идеи братьев творчески переработаны Абу аль-Джазари. Абу аль-Из ибн Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазари, как видно из его имени, был родом из Аль-Джазиры, области, расположенной между реками Тигр и Евфрат в Месопотамии, находившейся под властью Артукидов – тюркской династии, правившей в XII - XV веках в Восточной Анатолии, Северной Сирии и Северном Ираке.

Известно, что арабский да Винчи родился в 1136 году. Он был потомственным механиком – как и его отец, работавший в резиденции Артукидов. Аль-Джазири обучался в медресе, где получил обширные знания по физике, математике, астрономии. Был широко эрудирован. Свободно владел латинским, арабским, персидским и турецким языками. В сравнительно короткий срок его изобретения приобрели известность и эмир из династии Артукидов Махмуд Насир ад-дин Мухаммада лично пригласил аль–Джазири на службу в качестве главного инженера в резиденции в Диярбакыре.

Книга знаний об остроумных механических устройствах

Результаты его творчества поистине удивительны, если судить по главной работе его жизни - "Книга знаний об остроумных механических устройствах", которая была завершена в год смерти ученого. Текст сопровождался собственноручно выполненными аль-Джазари рисунками, в которых объяснялось устройство и действие механизмов, а более сложные из них снабжены подробными чертежами. Джордж Сартон писал:

Этот трактат является наиболее подробным в своем роде и может считаться кульминацией этой линии мусульманских достижений

/"Введение в историю науки", 1927 г., т. 2, стр. 510/

Трудно выстроить классификацию представленных в книге механизмов – их более полусотни. Все они без исключения заслуживают внимания, хотя заметно, что несколько инженерных решений действительно опираются на опыт предшественников, в частности, братьев Бану Муса.

Например, в эту категорию входят автоматы-служанки, наливавшие и подававшие воду, чай или вино или льющие воду, чтобы гость мог помыть руки. Гораздо более оригинален музыкальный "оркестр роботов" - лодка с четырьмя искусственными музыкантами, предназначенными для развлечения гостей. Вероятнее всего, что из музыкальных инструментов использовались барабаны и цимбалы. За счет вращающихся стержней у роботов-музыкантов менялись выражения лиц.

Секрет часов со слоном

Автоматические часы со слоном состоят из фигур индийского слона, египетского феникса на вершине, персидского ковра и статуи, олицетворяющей правителя Саладина. В них применяется греческая технология поднятия воды. А "обобщение" символов того времени (арабских, индийских, китайских) демонстрирует глубокое понимание арабским инженером мировых процессов той эпохи.

Внутренние механизмы часов приводятся в движение поплавками в водяных баках, спрятанными в животе слона, которые каждые полчаса благодаря механическому движению приводят в действие различные компоненты. Часы необходимо было переводить в исходное положение два раза в день – во время восхода и заката. На рассвете, когда кран открывали, вода из верхней части резервуара стекала в нижнюю часть, где с помощью упомянутого механизма поддерживалось постоянное давление. Это было сделано для того, чтобы учитывать неравномерную продолжительность дня в зависимости от времени года.

Водяные часы

Еще один часовой механизм - водяные часы, известные как замковые. В течение суток их работа сопровождалась сменой механических изображений и движением фигур, все это сопровождалось звуками. Так, в дневное время на часах показывался солнечный диск, "всходивший" на востоке, и шесть зодиакальных созвездий от Овна до Девы. Слева направо постепенно перемещался полумесяц. Когда он оказывался в точке между двумя дверцами, верхняя из них открывалась, в ней показывалась мужская фигурка, а нижняя "окрашивалась" в другой цвет. Это происходило по окончании каждого солнечного часа.

Волшебная шкатулка

Уникальна шкатулка, изготовленная аль-Джазари. В ее основу входит сразу несколько механизмов, которые требуют подбора определенного кода. Всего здесь располагается 16 различных замков-механизмов, что позволяет запрограммировать 4 294 967 296 комбинаций. Рентгеноскопия выявила, что механизмы состоят из 800 деталей, и все они находятся в рабочем состоянии.

Конечно, этими грандиозными объектами не исчерпывается творческий опыт мастера. Среди уникальных открытий: насосы двойного действия с всасывающими трубами, использование коленчатого вала в машине, ламинирование древесины, статическую балансировку колес, использование бумажных моделей для создания конструкции, литье металлов в закрытых формах.

Английский инженер и историк исламских технологий Дональд Хилл, который перевел "Книгу знаний об остроумных механических устройствах" на английский язык, писал:

Невозможно переоценить значение трудов Аль-Джазари для истории техники. До начала Нового времени ни в одной культуре не появлялось другого такого документа, который содержал бы сопоставимое богатство инструкций по проектированию, изготовлению и сборке машин.