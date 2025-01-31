5 затерянных городов, которые до сих пор не нашли

Мечта любого археолога однажды обнаружить город, давно занесенный песками времени и потерянный для всех. К счастью для экспертов и искателей приключений, в мире огромное количество городов разных эпох и цивилизаций, находящихся на разных континентах, которые нам предстоит отыскать.

От мифической Атлантиды до столицы первой в истории человечества цивилизации, древние затерянные города продолжают будоражить умы ученых и романтиков, надеющихся однажды сделать величайшее открытие в истории.

Легендарная Атлантида

Пожалуй, самый известный затерянный город в истории человечества - это Атлантида. Ее в 360 году до н.э. описал греческий философ Платон, обозначив как могущественную и развитую островную цивилизацию, которая существовала за 9 тысяч лет до его времени. По словам Платона, находилась Атлантида где-то в районе Гибралтарского пролива и представляла собой богатую империю с роскошной архитектурой, продвинутыми технологиями и мощной армией. Гибель Атлантиды и её последующее исчезновение со страниц истории произошла в результате катастрофы: остров погрузился в океан и до сих пор обнаружен не был. До конца XIX века считалось, что Атлантида не более чем утопия, созданная Платоном, однако затем мнение экспертов и археологов изменилось. По одной из теорий, которые существуют в отношении Атлантиды, древний город-империя был поглащён водами Бермудского треугольника.

Затерянный город Z

В Южной Америке сложено множество легенд о бесчисленных затерянных городах и их несметных богатствах. Сотни лет они вдохновляли энтузиастов на их поиски. В начале XX века британский исследователь Перси Фосетт отправился на поиски высокоразвитой и заброшенной в джунглях цивилизации, которую он назвал ”Затерянный город Z”. Поисками города Фосетт занимался на протяжении нескольких лет, но к несчастью, так и не достиг цели: более того, в 1925 году он пропал без вести в джунглях Бразилии. Позднее, в том же году, европейцы обнаружили в Амазонии археологический комплекс Кухикугу, который считался не более чем мифом. Возможно, исследователям однажды также удастся найти и Затерянный город Z, а также останки храброго авантюриста.

Затонувшее королевство Лайонесс

Впервые о королевстве Лайонесс упоминается в легендах о короле Артуре. Лайонесс занимал юго-западную оконечность британского графства Корнуолл и простирался до архипелага Силли. По легенде, граждане Лайонесса жили в городах, работали в плодородных долинах и строили многочисленные церкви. Со временем Лайонесс, как и до него Атлантида, утонул. Долгое время считалось, что королевство Лайонесс не более чем красивая легенда, однако в 2015 году группа археологов подтвердила, что королевство вполне могло существовать, а затем начать уходить под воду еще в Бронзовом веке.

Пропавший Аккад

Аккад, столица первой известной в истории империи, Аккадского царства, была основана в 2300 году до н.э. и стала политическим, военным и идеологическим центром, объединившим Месопотамию. В отличие от других затерянных городов, многие из которых считаются мифическими, Аккад описывается множеством исторических документов: упоминания о нём есть и глиняных табличках, и на царских надписях, в Ассирийских и Вавилонских хрониках. В них Аккад изображается как центр дипломатии и инноваций, защищала который богиня любви, войны и плодородия, Инанна. Интереснее всего история загадочного падения Аккада, которое произошло в 2150 году до н. э. В одном из текстов говорится, что город был проклят, после того как один из царей, Нарам-Суэн, разгневал богов. Современные ученые предполагают, что причиной исчезновения Аккада стала засуха, которая положила конец сельскому хозяйству и разорила торговлю. Несмотря на масштабные поиски в Ираке, Аккад так и не был найден археологами.

Ирам Многоколонный

Ирам или Город множества колонн упоминается в Коране и в других, более поздних источниках. Иногда Ирам называют Атлантидой песков. Исследователи предполагают, что Ирам, скорее всего, был городом, в котором жили адиты, один из погибших народов Аравии, который был уничтожен Аллахом за их гордыню. Город, построенный царём по имени Шаддад, одним из потомков Ноя, был погребён под толщей песка. Где именно находится Ирам, точно неизвестно: по одной из версий, руины древнего города лежат в пустыне Руб-эль-Хали, по другой - находятся в Александрии, а по третьей - в Дамаске.