Ереван и Берлин договорились о сотрудничестве в обороне

Ереван и Берлин договорились о шагах по углублению сотрудничества в области обороны. Также были подведены итоги контактов за 2025 год.

Армения и Германия наметили план сотрудничества в сфере обороны на следующий год, информирует пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Сообщается, что представители оборонных министерств Еревана и Берлина Левон Айвазян и Кристиан Шмитт провели переговоры в столице Армении, в ходе которых были подведены итоги партнерства в уходящем году. Стороны затронули вопросы преобразований в оборонных ведомствах, а также коснулись международной и региональной повестки в контексте безопасности.

Ереван и Берлин отметили перспективы развития контактов по линии НАТО. Были достигнуты соглашения о дальнейшем развитии в сфере обороны.

Армения под западным зонтиком безопасности

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил последовательность правительства Армении в расширении военного сотрудничества с Западом.

"Армения последовательно выстраивает параллельно с российско-армянскими контактами связи с ведущими западными странами. Среди них Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, сейчас Германия. Таким образом, Никол Пашинян как бы пытается сидеть на двух стульях, не обрывая связи с Москвой, поскольку это чревато экономическими последствиями для Армении, но при этом активно развивая отношения стратегического партнерства со странами, входящими в блок НАТО", - прежде всего сказал он.

"В случае Германии речь пойдет об установлении более тесных отношений между службой внешней разведки Армении и германской внешней разведкой BND. Также речь может идти о подготовке армянских военных кадров на базе высших военных учебных заведений Бундесвера. В целом это часть политики армянского руководства по постепенному свертыванию отношений стратегического партнерства с Российской Федерацией и с ОДКБ и перехода под западный зонтик безопасности", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Естественно, это растянутый во времени процесс, но вектор задан абсолютно четко. Никол Пашинян будет стараться делать так, чтобы в оставшееся время до парламентских выборов 2026 года не злить Россию и не делать какие-то заявления или действия, идущие вразрез с ее интересами. Но после подтверждения легитимности своей власти и завоевания большинства депутатских мандатов в парламенте партия Пашиняна и он сам станут еще более последовательны в дальнейших шагах, направленных на то, чтобы встроить Ереван в западные альянсы безопасности", - подчеркнул военный аналитик.

Угрозы для Южного Кавказа

Главный редактор "Национальной обороны" сообщил, что подобная политика Армении создает проблемы для региональных интересов. "Пока речь не идет именно о военном присутствии Запада, но мы наблюдаем попытку активного разведывательного присутствия ведущих спецслужб европейских стран и США в регионе. Помимо этой проблемы также есть проблема активного накачивания региона западной агентурой для модерирования общественно-политических процессов. Здесь очень важно, в первую очередь, выходить на консолидированные решения, тем более что есть форматы взаимодействия по линии встреч секретарей советов безопасности региональных государств и есть возможность консультироваться на уровне спецслужб", - отметил он.

"В первую очередь мы все вместе должны понимать, что внерегиональные игроки — это всегда риск дестабилизации Южного Кавказа. Диаметральные устремления ведущих западных центров силы заключаются в том, чтобы менять национально-ориентированные правительства в региональных государствах на людей, которые будут представлять западные интересы и влиять на все процессы в регионе, в том числе через СМИ, НПО и другие инструменты мягкой силы. Здесь важны усилия как на национальном уровне, так и на уровне координирующих структур, по выработке общей концепции безопасности. Повторю, что усиление влияния Запада в регионе не несет ничего хорошего национально-ориентированным правительствам и странам, отстаивающим суверенный путь развития", - заключил Игорь Коротченко.