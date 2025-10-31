Защитник сборной Армении по футболу может перебраться во Францию

Наир Тикнизян привлек внимание ряда клубов Португалии и Франции. В настоящее время 26-летний защитник выступает за сербскую "Црвену Звезду".

Защитник сборной Армении по футболу Наир Тикнизян, выступающий в настоящее время за сербскую "Црвену Звезду", может продолжить карьеру в Португалии или Франции.

По данным журналиста Экрема Конура, в услугах 26-летнего игрока обороны заинтересованы португальские гранды – "Бенфика" и "Порту". Он отметил, что скауты этих клубов посетили игру 3-го тура общего этапа Лиги Европы с "Брагой", которая состоялась 23 октября.

В свою очередь, инсайдер Иван Карпов сообщает, что интерес к Тикнизяну также проявляет французский "Ланс".

В текущем розыгрыше чемпионата Сербии Тикнизян провел за "Црвену Звезду" семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.