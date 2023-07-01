РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Воздушный шар почти рухнул в районе горы Тарки-тау в Дагестане

Воздушный шар почти рухнул в районе горы Тарки-тау в Дагестане
Экстренную посадку совершил воздушный шар в Махачкале. Пострадавших нет.

Воздушный шар с туристами экстренно сел в районе горы Тарки-Тау в Махачкале.

«Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-тау. В полицию обращения по этому факту на данный момент не поступало. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот»

– пресс-служба  МВД  Дагестана

В ведомстве уточнили, что в момент ЧП на борту находились пилот с тремя пассажирами. В результате ЧП жертв нет. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Причины происшедшего устанавливаются.

Читайте нас в Дзен Новости Google News
1855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version