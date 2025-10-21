Суд в Дагестане отправил за решетку экс-главврача больницы

Верховный суд Дагестана ужесточил наказание бывшему главному врачу по делу о закупке неисправного оборудования, отменив условный срок. Экс-главврач отправится в колонию.

Верховный суд Дагестана вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача инфекционной больницы, заменив назначенный ей ранее условный срок на реальный. Руководитель учреждения проведет следующие четыре года в колонии общего режима.

"Условное наказание было отменено. Ей окончательно назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима"

– пресс-служба судов Дагестана

Согласно материалам дела, глава Республиканского центра инфекционных болезней закупала неисправные аппараты искусственной вентиляции легких в период борьбы с COVID-19.

Суд мотивировал решение высокой степенью социальной опасности преступления, а также тем фактом, что главврач не возместила ущерб.