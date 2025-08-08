Вестник Кавказа

Палестина создаст комитет по управлению Газой

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ПНА в ближайшее время объявит о создании временной структуры по управлению Газой.

Власти Палестинской администрации сформируют временный комитет по управлению сектором Газа, поведал премьер ПНА Мухаммед Мустафа. 

"Мы вскоре объявим о создании временного комитета по управлению Газой"

– Мухаммед Мустафа

Политик добавил, что структура будет контролироваться ПНА. 

Напомним, ранее в ПНА заявили о готовности взять власть в Газе. 

Отметим, что Израиль утвердил "основную концепцию" нового наступления на Газу, которая предполагает установление контроля над городом.

