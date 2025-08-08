Палестина создаст комитет по управлению Газой

ПНА в ближайшее время объявит о создании временной структуры по управлению Газой.
Власти Палестинской администрации сформируют временный комитет по управлению сектором Газа, поведал премьер ПНА Мухаммед Мустафа.
"Мы вскоре объявим о создании временного комитета по управлению Газой"
– Мухаммед Мустафа
Политик добавил, что структура будет контролироваться ПНА.
Напомним, ранее в ПНА заявили о готовности взять власть в Газе.
Отметим, что Израиль утвердил "основную концепцию" нового наступления на Газу, которая предполагает установление контроля над городом.