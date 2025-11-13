Вестник Кавказа

Назван лучший горнолыжный отель России

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Premium Village Arkhyz в Архызе выиграл премию "Горы России" как лучший горнолыжный отель страны.

Premium Village Arkhyz, расположенный на курорте Архыз, признан лучшим горнолыжным отелем в стране в рамках премии "Горы России". Также в число лидеров номинации вошли места для размещения туристов на Эльбрусе и Красной поляне.  

Premium Village Arkhyz – это четыре коттеджа, каждый из которых состоит из восьми номеров. Концепция отеля построена на максимальном уединении в окружении хвойного леса. 

Отметим, что лучшим пятизвездочным отелем в РФ ранее был назван Mantera Supreme в Сириусе. Он стал обладателем премии CRE Federal Awards 2025. В финальном голосовании комплекс в Сочи обошел Grand Snow Resort на Архызе.

