Международный союз конькобежцев запретил Жилиной выступать за Азербайджан

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) запретил российской фигуристке Веронике Жилиной сменить гражданство на азербайджанское.
Последний раз фигуристка, тренирующаяся в академии Евгения Плющенка, принимала участие в соревнованиях в 2023 году. В мае этого года сообщалось, что Жилина получила паспорт Азербайджана.
Комментируя запрет ISU, 17-летняя спортсменка сообщила, что ее очень расстроило это решение.
"Я очень расстроена, я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят. С учетом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена"
– Вероника Жилина
Напомним, несколько месяцев переход фигуристки не одобрила Федерация фигурного катания на коньках России.