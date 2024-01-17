Международный союз конькобежцев запретил Жилиной выступать за Азербайджан

Вероника Жилина, получившая несколько месяцев назад азербайджанский паспорт, не сможет выступать за республику. Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) запретил российской фигуристке Веронике Жилиной сменить гражданство на азербайджанское.

Последний раз фигуристка, тренирующаяся в академии Евгения Плющенка, принимала участие в соревнованиях в 2023 году. В мае этого года сообщалось, что Жилина получила паспорт Азербайджана.

Комментируя запрет ISU, 17-летняя спортсменка сообщила, что ее очень расстроило это решение.

"Я очень расстроена, я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят. С учетом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена"

– Вероника Жилина

Напомним, несколько месяцев переход фигуристки не одобрила Федерация фигурного катания на коньках России.