Азербайджанский паспорт поднялся на 13 позиций в мировом рейтинге

Граждане Азербайджана могу посещать 70 стран без визы, Республика заняла 67-е место в глобальном рейтинге всех паспортов мира по количеству доступных направлений.

С 2021 года азербайджанский паспорт поднялся на 13 пунктов в рейтинге Henley & Partners. В нынешнем году Азербайджан занял 67-е место в мировом рейтинге и 7-е среди стран постсоветского пространства.

Граждане Азербайджанской Республики могут свободно путешествовать по 70 странам из 227, проанализированных международной консалтинговой компанией по вопросам предоставления гражданства и вида на жительства посредством частных инвестиций.

Далее в рейтинге следуют:

Армения – 71-е место – 66 стран;

Кыргызстан и Узбекистан– 75-е место – 61 страна;

Индия – 80-е место – 55 стран;

Египет – 85-е место – 50 стран;

Иран – 92-е место – 40 стран;

Афганистан – 101-е место – 24 страны.

Индекс Henley & Partners предоставляет полную информацию о мировой ситуации мобильности и ее глобальных и региональных тенденциях развития.