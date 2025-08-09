Авиабилеты в Сочи рекордно подешевели на конец лета

Цены на билеты в Сочи на конец августа сейчас можно приобрести на 75% дешевле, чем в начале августа. Также дешевеют авиабилеты на бархатный сезон, поделились в АТОР.

В этом году покупать билеты в Сочи на конец августа и начало сентября лучше ближе к дате вылета – с начала августа билеты стали дешевле на 75%, сообщает АТОР.

Так, сейчас билет на рейс Москва - Сочи можно приобрести за 3,5 тыс рублей, тогда как в начале августа билет на эти же даты обошелся бы минимум в 13,5 тыс рублей. Аналогичная динамика наблюдается и по другим направлениям – завышенные изначально цены опускаются, чтобы увеличить загрузку рейсов, билеты стоят на 50-60% меньше. Из любого крупного российского города в Сочи в конце лета можно попасть менее чем за 10 тыс рублей.

Билеты в обратном направлении также подешевели, но пока не так сильно - примерно на 25%.

Кроме того, стали снижаться цены и на бархатный сезон: сейчас приобрести билет в Сочи на начало сентября можно по стоимости на 10-20% превышающей низкие цены конца августа.

По оценкам экспертов, билеты на сентябрь могут стать еще доступнее ближе к дате вылета.