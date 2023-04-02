Сенат США может поддержать страны Черноморского региона

Опубликовано: 14:04, 2 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США в скором времени могут переключиться на усиленную поддержку стран Черноморского региона – это предусматривает законопроект, внесенный на рассмотрения Сената страны.

В Сенат США внесен законопроект, предусматривающий усиление поддержки США для укрепления безопасности стран Черноморского региона, в том числе Грузии. Название законопроекта – "Акт о безопасности Черного моря от 2023 года", пишут грузинские СМИ.

Аторы законопроекта, конгрессмены-республиканцы и демократы, в числе которых Джин Шахин, Митт Ромни, Бен Кардин, Дик Дурбин и другие, отмечают, что безопасность Черноморского региона – одна из составляющих национальной безопасности США, а также европейской и глобальной безопасности, передает Trend.

Принятие законопроекта означает активизацию внешней политики США в Черноморском регионе, в том числе в координации с НАТО и Евросоюзом, а также укрепление экономических связей между странами Черноморского региона и США. Закон предусматривает и поддержку инициатив стран региона.