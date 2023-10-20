Что такое МВФ: история, функции, какие страны должны больше всего в 2025 году?

Более 80 стран в совокупности должны Международному валютному фонду более $162 млрд. Расскажем, что такое Международный валютный фонд, когда и зачем он был создан, чем занимается МВФ и каковы его ресурсы, а также какие страны должны МВФ больше всего и почему.

В Вашингтоне завершились ежегодные собрания руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Обсуждения, которые шли всю неделю, были сосредоточены на глобальных тенденциях в экономике, в том числе введению американских пошлин и торговой войне США и Китая.

МВФ предоставляет финансовую помощь государствам, переживающим серьезные экономические кризисы и утратившим доступ к традиционным источникам финансирования. Важной особенностью такой поддержки является то, что кредиты МВФ сопровождаются определенными требованиями. Эти условия часто предполагают проведение структурных реформ и мер бюджетной консолидации, что может иметь сложные социально-экономические последствия.

Что такое МВФ, когда и зачем создан?

МВФ был основан в 1944 году на конференции ООН в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир. Целью создания этой финансовой организации была помощь в стабилизации послевоенной глобальной экономики. Штаб-квартира валютного фонда расположена в Вашингтоне, округ Колумбия., и с момента основания организация выросла с 44 стран-учредителей до 191 государства на сегодняшний день.

Чем занимается МВФ?

Являясь одним из специализированных учреждений ООН, МВФ тесно сотрудничает с другими международными организациями для обеспечения устойчивого финансового равновесия в мире. Для этого фонд предоставляет странам и институтам консультации, кредитует и способствует развитию их потенциала. Любое государство может вступить в МВФ, если это одобрят существующие члены и если оно оплатит квоту, размер которой зависит от масштабов ее экономики: более богатые страны вносят больший взнос. Этот взнос определяет не только объем финансирования, который может быть доступен стране, но и ее права голоса в фонде.

Каковы ресурсы МВФ?

Общий объем кредитных ресурсов МВФ достигает примерно $1 триллиона. Когда МВФ предоставляет кредиты, он использует объединенные ресурсы своих стран-членов. Более богатые и стабильные экономики часто выступают в качестве кредиторов, поставляя средства, которые МВФ использует для предоставления займов. Взамен эти страны-кредиторы получают проценты со своих взносов. В 2024 году около 50 стран-кредиторов в совокупности получили приблизительно $5 млрд в виде процентов.

Какие страны должны МВФ больше всего?

Задолженность перед МВФ измеряется в СДР (специальных правах заимствования) - собственной расчетной единице, основанной на корзине из пяти валют: американского доллара, евро, британского фунта, китайского юаня и японской иены. Хотя СДР формально не являются валютой, страны могут обменивать их на эти валюты. На момент 18 октября один СДР эквивалентен $1,36.

Общий объем непогашенных кредитов МВФ сейчас достиг самого высокого уровня за всю историю историю существования организации. В совокупности 86 стран должны МВФ 118,9 миллиарда СДР, это примерно $162 млрд. Причем на три государства с наибольшей задолженностью приходится почти половина от общей суммы, а на первую десятку - 73%. Больше всего МВФ должна Аргентина - 41,8 млрд СДР (около $57млрд), за ней следует Украина с 10,4 млрд СДР ($14 млрд), а Египет занимает третье место с 6,9 млрд СДР ($9 млрд).

Крупнейшие страны-должники МВФ:

Аргентина - $57 млрд;

Украина - $14 млрд;

Египет - $9 млрд;

Пакистан - $9 млрд;

Эквадор - $8.8 млрд;

Кот-д'Ивуар - $4.2 млрд;

Кения - $4.1 млрд;

Бангладеш - $4 млрд;

Ангола - $3.6 млрд;

Гана - $3.5 млрд.

Почему Аргентина должна МВФ так много?

Аргентина остается крупнейшим заемщиком МВФ: ее долг превышает совокупный объем задолженности следующих за ней в списке семи стран - Украины, Египта, Пакистана, Эквадора, Кот-д'Ивуара, Кении и Бангладеш. В апреле МВФ одобрил выделение финансовой помощи Аргентине в размере $20 млрд. История отношений Аргентины с МВФ отмечена повторяющимися заимствованиями - страна является рекордсменом по количеству одобренным фондом программ поддержки экономики.

В 2018 году страна получила кредит в $57 млрд, который стал крупнейшим в истории МВФ, для решения проблем с бюджетным дефицитом после валютного кризиса и двузначной инфляции. В октябре 2025 года администрация Дональда Трампа утвердила валютный своп с Аргентиной, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране перед парламентскими выборами 26 октября. По соглашению с центральным банком Аргентины США купили песо на $20 млрд для пополнения валютных резервов страны.

Какой долг Украины в МВФ?

Внешний долг Украины превышает показатели до 2022 года более чем в два раза. По данным Reuters, общий долг страны к концу апреля достиг $152 млрд, причем более 70% ($108,4 млрд) составляют внешние обязательства. В марте 2023 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного кредитования на сумму $15,6 млрд. По состоянию на октябрь Украина получила уже $10,6 млрд из запланированных на 2023-2027 годы средств в рамках механизма расширенного кредитования.

Сколько должен МВФ Египет?

Египту приходилось неоднократно брать кредиты у МВФ для стабилизации экономики из-за высокого долга и дефицита бюджета. Кроме того, страна столкнулась с нехваткой валютных резервов и продолжает бороться с высокой инфляцией. Девять лет назад МВФ одобрил Египту кредит на сумму $12 млрд. Это было вызвано длительными экономическими проблемами, последовавшими за революцией 2011 года, включая завышенный обменный курс, низкие темпы роста и высокую безработицу.

Целью программы МВФ было решить эти проблемы путем перехода к гибкому обменному курсу и контроля над инфляцией, повышения налогов и сокращения субсидий и заработной платы. В марте МВФ одобрил выделение Египту $1,2 млрд после завершения четвертого пересмотра его программы кредитования. В Египте сообщили, что в феврале инфляция почти наполовину снизилась благодаря финансовым реформам, проведенным в рамках соглашения с МВФ.

Какие страны должны МВФ больше всего по отношению к ВВП?

Хотя кредиты МВФ исчисляются миллиардами долларов, обычно они составляют лишь небольшую часть общего долга страны и ее ВВП. В МВФ полагают, что к 2029 году мировой государственный долг превысит 100% глобального ВВП. Наибольшая задолженность МВФ по отношению к ВВП у Суринама (13%), Центральноафриканской Республики (9.4%) и Аргентины (8.3%), Барбадоса (7,4%) и Гамбии (6,95%). У России перед МВФ нет задолженности.