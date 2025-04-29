Большой египетский музей: где находится, что посмотреть и сколько стоят билеты

1 ноября 2025 года в Египте был объявлен официальный выходной: в этот день в стране открылся самый большой, самый дорогой и самый современный археологический музей в мире. Что такое Большой египетский музей, какие в нем собраны экспонаты и как туда попасть - рассказываем в нашем материале.

К открытию Большого египетского музея правительство страны выпустило особые почтовые марки, а также памятные золотые и серебряные монеты. Церемонию открытия посетили представители около 80 стран, в том числе президенты, премьер-министры и крон-принцы. По словам президента страны, Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, Большой египетский музей - новая глава в настоящем и будущем древней нации.

© Фото: Caoimheen3/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что такое Большой египетский музей?

Большой египетский музей, английская аббревиатура которого GEM (Grand Egyptian Museum) представляет собой игру слов и переводится как ”жемчужина” или ”драгоценность”, один из самых длительных и самый дорогой на сегодняшний день связанный с археологией проект, осуществленный в Египте. Строительство музея, предложенного в 1992м году, началось спустя 13 лет. Процесс создания ”жемчужины” Каира неоднократно затягивался из-за политических событий в стране, пандемии и региональных конфликтов, но спустя 20 лет, наконец, он был осуществлен к огромной радости египтологов, археологов-энтузиастов, экспертов по древностям со всего мира, и, конечно же, будущих посетителей Большого египетского музея, аналогов которому, по словам его создателей и кураторов, нет нигде в мире. Благодаря новому музею, египетские власти надеются не только вывести египтологию на новый уровень, но и привлечь в страну 8 млн туристов, увеличив турпоток с рекордных 15,7 млн в 2024м году до 30 млн к 2030му году.

Где находится новый музей в Египте?

Самый большой музей в мире, посещенный египетской цивилизации, находится всего в двух километрах от пирамид в Гизе и в 8 километрах от столицы Египта, Каира, в мухафазе Эль-Гиза. Добраться до музея можно на такси или автобусе из Каира. Стоимость поездки на такси из центра Каира составит примерно $ 3-5. От музея можно пешком дойти до пирамид за 20 минут. В настоящее время египетские власти совместно с японскими инженерами планируют построить линию метро, которая будет вести прямиком к плато Гиза, где находятся Великие пирамиды и новый музей.

© Фото: Caoimheen3/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что собой представляет Большой египетский музей?

Большой египетский музей представляет собой огромный комплекс, площадь которого более 50 гектаров (как 20 Красных площадей). Музей называют четвертой пирамидой, поскольку его дизайн, созданный ирландским архитектурным бюро, повторяет форму и текстуры легендарных древних сооружений. Комплекс состоит из главного здания, фасад которого украшен большими стеклянными панелями, конференц-центра, двора, парка ”Долина Нила”, музея солнечной ладьи фараона Хеопса, детского музея и центра работы с древностями. Один из самых знаменитых артефактов музея, строительство которого обошлось в $ 1,2 млрд, это колоссальная статуя Рамзеса II высотой в 11 метров и весом 82 тонны, которая встречает гостей, заходящих в музей.

Как устроен изнутри Большой египетский музей?

Главное 6-этажное здание нового комплекса в Гизе разделено на три секции:

прямо напротив входа находится лестница, вдоль которой расположено около 60 артефактов, в том числе монументы, посвященные божествам, саркофаги с мумиями, колонны и стелы с текстами, записанными древними иероглифами; вторая часть музея - галерея, посвященная фараону Тутанхамону. Это самая главная часть экспозиции комплекса, где собраны все 5 тысяч артефактов, которые были найдены в 1922 году при обнаружении гробницы египетского царя исследовательской группой Говарда Картера. В зале фараона, в том числе выставлена знаменитая золотая маска Тутанхамона; третья часть музея - 12 постоянных выставочных залов, охватывающих историю древней цивилизации с доисторических времен до периода принятия христианства (7 тысяч лет). Экспозиции посвящены трем темам: жизни общества, царской власти и верованиям египтян.

Когда работает Большой египетский музей и сколько стоит вход?

Новый египетский музей работает без выходных, по следующему графику:

весь комплекс ежедневно с 08:30 до 19:00 (по местному времени), кроме сред и суббот. Билет можно приобрести до 17:00. Выставочные залы работают с 09:00 до 18:00.

по средам и субботам весь комплекс работает с 08:30 до 22:00, выставочные залы - с 09:00 до 21:00. Последний билет можно приобрести в 20:00.

Стоимость взрослого билета - $30 (примерно 2500 рублей), цена детского билета - $15,5 ( чуть больше 1250 рублей). Билеты можно купить как онлайн, так и на месте, в кассе музея.

Чтобы посмотреть все экспозиции и побывать во всех зданиях музея, где выставлено более 100 тысяч экспонатов, стоит отправляться в комплекс на целый день. Для ознакомительного визита понадобится от двух до четырех часов.