Путин созвонился с Алиевым. Изменит ли Армения Конституцию? Встречи 3+3 в Баку и Ереване. 13-й Каспийский форум

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили по видеосвязи с политологом Ровшаном Ибрагимовым восстановление отношений между Россией и Азербайджаном, возможность проведения саммитов 3+3 в Баку и Ереване, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также значение развития зеленой энергетики в мире.