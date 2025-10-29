Вестник Кавказа

Путин созвонился с Алиевым. Изменит ли Армения Конституцию? Встречи 3+3 в Баку и Ереване. 13-й Каспийский форум

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили политологом Ровшаном Ибрагимовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили по видеосвязи с политологом Ровшаном Ибрагимовым восстановление отношений между Россией и Азербайджаном, возможность проведения саммитов 3+3 в Баку и Ереване, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также значение развития зеленой энергетики в мире.

