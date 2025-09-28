В Турции задержали 26 человек по делу Can Holding

Масштабное расследование в отношении медиакорпорации Can Holding продолжается в Турции: задержаны 26 человек. Арестованы счета 121 компании.

Прокуратура Турции продолжает расследование против медиаимперии Can Holding. В рамках уголовного дела были задержаны еще 26 сотрудников компании.

Согласно материалам уголовного дела, правление медиахолдинга подозревается в целом ряде преступлений, включая отмывание доходов, мошенничество, а также контрабанду топлива. Разбирательство было запущено после подозрительного перемещения 88 млрд лир ($2 млрд) на счета организации и десятков связанных с ней компаний.

Силовики Турции провели операцию в четырех провинциях страны, задержав 26 человек, в том числе предпринимателя Арафата Бингеля. Продолжается розыск еще девяти подозреваемых.

Также были арестованы счета 121 связанной с Can Holding компании. Ранее правоохранители страны задержали главу холдинга Кемаля Джана.