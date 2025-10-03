Вестник Кавказа

В Ростове-на-Дону высадили 9 тыс деревьев и кустарников

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Ростова-на-Дону высадили тысячи деревьев в рамках Дня древонасаждения. Озеленение было проведено на 15 площадках областного центра.

В Ростове-на-Дону прошла акция в честь Дня древонасаждения. Жители города приняли участие в мероприятии, поучаствовав в высадке около 9 тыс деревьев и кустарников, рассказал мэр города Александр Скрябин. 

Как поведал градоначальник, город украсили клены, липы и платаны, которые были отобраны специалистами ботанического сада Южного федерального университета. Для реализации мероприятий по озеленению были отобраны 15 площадок города. 

"Сегодня совместными усилиями в Ростове стало больше на 3 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников. Наши дворы и улицы украсили клены, липы, платаны, катальпы, акация и многие другие представители флоры, которые были подобраны сотрудниками ботанического сада ЮФУ"

– Александр Скрябин

Скрябин также рассказал, что в Левенцовском районе появился новый парк. В рамках первого этапа здесь высадили 160 деревьев.

