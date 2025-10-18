Цены на квартиры в Тбилиси выросли на 24%

За год цены на новую недвижимость в Тбилиси прибавили до 24% в зависимости от района. При этом спрос также стал выше.

В столице Грузии растет спрос на квартиры, несмотря на значительный рост цен.

Согласно обзору компании Colliers Georgia, в сентябре этого года в Тбилиси было продано 4,1 тыс квартир, что почти на 15% больше, чем в том же месяце прошлого года. При этом спрос на новостройки вырос на 17,1%, на вторичное жилье – на 8,3%.

Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Тбилиси в сентябре увеличилась во всех районах: на 5,6% в центре города, на 24% – в районах рядом с центром, на 13,5% – в спальных районах.

Жилье на вторичном рынке также подорожало, сильнее всего в спальных районах – на 10,6%.

Отметим, что по данным Сакстат, цены на недвижимость в столице Грузии за последние пять лет выросли на 57%.