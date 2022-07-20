ВТБ поможет Дагестану с развитием виноделия

20 июл. 3:25

Банк ВТБ поддержит развитие виноделия в Дагестане, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Отмечается, что ВТБ установил кредитный лимит в 200 рублей группе компании ДВК, включая 70 млн по программе Минсельхоза. Деньги расширят производство и виноградники. Производитель планирует увеличить их на 200 га.

Первый урожай винограда с новых плантаций будет получен уже в 2027 году. Производитель намерен собрать 12 тонн плодов с одного гектара. В банке заявили, что благодаря сотрудничеству общая площадь виноградников группы ДВК достигнет 1,1 тыс га.

Предприятие готово направить деньги и на интеграцию нового оборудования. Модернизация позволит увеличить объем производства тихих и игристых вин до 15 млн бутылок в год.