Тюменского туриста спустили с Эльбруса из-за болезни

Спасателям пришлось спустить скалолаза из Тюмени с Эльбруса. Причиной стала развивающаяся горная болезнь мужчины. Медицинская помощь ему не понадобилась.
Жителя Тюмени спустили спасатели с одного из склонов Эльбруса из-за плохого самочувствия, рассказали в МЧС России по КБР.
"На высоте около 5100 метров мужчина, спускавшийся с горы, почувствовал себя плохо, были признаки горной болезни. Он попросил о помощи"
- МЧС России по Кабардино-Балкарии
35-летний тюменский турист совершал восхождение в составе незарегистрированной группы, добавили в ведомстве.
Спасатели спустили альпиниста на поляну Азау и передали в руки врачей, однако от их помощи мужчина отказался.