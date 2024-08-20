Вестник Кавказа

Тюменского туриста спустили с Эльбруса из-за болезни

Тюменского туриста спустили с Эльбруса из-за болезни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасателям пришлось спустить скалолаза из Тюмени с Эльбруса. Причиной стала развивающаяся горная болезнь мужчины. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Жителя Тюмени спустили спасатели с одного из склонов Эльбруса из-за плохого самочувствия, рассказали в МЧС России по КБР.

"На высоте около 5100 метров мужчина, спускавшийся с горы, почувствовал себя плохо, были признаки горной болезни. Он попросил о помощи"

- МЧС России по Кабардино-Балкарии

35-летний тюменский турист совершал восхождение в составе незарегистрированной группы, добавили в ведомстве.

Спасатели спустили альпиниста на поляну Азау и передали в руки врачей, однако от их помощи мужчина отказался.

 

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