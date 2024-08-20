Съемки фильма о вторжении боевиков в 1999 году начались в Дагестане

Кинокомпания Chegery работает над художественным фильмом «99-й», который расскажет о вторжении боевиков на территории Дагестана в 1999 году. Съемки проходят в селе Чох.

Кинокомпания Chegery анонсировала работу над фильмом «99-й», который станет отражением важного и трагического момента в истории России – вторжения боевиков на территорию Дагестана в 1999 году. Эта картина не только расскажет о событиях того времени, но и осветит подвиги местных милиционеров и силовых подразделений, показывая, как мужество и самопожертвование помогли остановить угрозу, нависшую над Россией.

В сентябре 1999 года на Дагестан обрушилась волна насилия, как следствие активизации международных бандформирований, стремившихся дестабилизировать ситуацию в регионе. Бои разразились в разных уголках республики, но особенно ярко они проявились в селениях, таких как Чох, где местные жители и правоохранительные органы оказались на передовой борьбы с агрессией.

На фоне общего хаоса местные милиционеры и подразделения ОМОНа из Липецка показали неподражаемую стойкость и профессионализм. Эти сотрудники днями и ночами защищали свои территории, проявляя героизм в сложнейших условиях. Кинокомпания Chegery ставит целью не только документально донести до зрителей события тех лет, но и погрузить их в атмосферу героизма и самопожертвования.